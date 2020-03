Uitbaters hamburgerrestaurant Snax zetten doos voor gesloten deur om mondmaskers in te zamelen Robby Dierickx

18 maart 2020

12u56 0 Zemst De uitbaters van restaurant Snax langs de Tervuursesteenweg in het Vlaams-Brabantse Elewijt bij Zemst hebben woensdagochtend een doos voor de voordeur van hun gesloten hamburgerrestaurant geplaatst in de hoop massaal mondmaskers in te kunnen zamelen. “Op die manier willen we de verpleegkundigen een handje helpen”, aldus Kenny Mareels en Leentje Goovaerts.

“Dinsdagavond hoorden we Geert Meyfroidt, arts in het UZ Leuven, in ‘Vandaag’ op één vertellen dat er een nijpend tekort aan mondmaskers in de ziekenhuizen dreigt”, zegt Kenny Mareels van Snax. “Hallucinant in deze coronatijden. Daarom vonden we het een goed idee om een doos voor onze voordeur te plaatsen waarin iedereen mondmaskers kan gooien. Door de verplichte sluiting van ons restaurant hebben we momenteel toch niets anders te doen (lacht). We hebben 5.000 vrienden op Facebook en evenveel volgers op Instagram. We hopen dat zij - garagehouders, tuinaanleggers, bouwvakkers of particulieren - massaal mondmaskers komen afgeven. Misschien hebben sommigen van hen wel één maskertje thuis liggen, maar denken ze dat dat niet het verschil zal maken. Door hier een doos te zetten, hopen we hen duidelijk te maken dat ze wel degelijk belangrijk kunnen zijn.”

Vuurlinie

Kort nadat de doos voor de voordeur van het hamburgerrestaurant geplaatst werd, gooide iemand er al tien mondmaskers in. “Zodra we een hoop maskertjes ingezameld hebben, zullen we de exemplaren schenken aan twee vriendinnen die in ziekenhuizen werken”, aldus nog Kenny Mareels. “Ook in de lokale Spar-supermarkt zullen we mondmaskertjes afgeven omdat het personeel daar in de ‘vuurlinie’ zit om ons te blijven bevoorraden van levensmiddelen.”

Alvorens de uitbaters van restaurant Snax de mondmaskers zullen doneren, laten ze de doos 24 uur in de buitenlucht staan om besmetting te voorkomen.