Twintiger die kinderporno verzamelt riskeert 37 maanden cel: “Grootste verzameling van het arrondissement” Wouter Hertogs

03 september 2020

15u24 0 Zemst Een 26-jarige man uit Zemst riskeert 37 maanden cel voor het bezit en de verspreiding van kinderpornografisch materiaal. De man verzamelde maar liefst 20 gigabyte aan kinderporno. “Niemand in het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft meer kinderporno dan u”, aldus het parket.

De bal ging aan het rollen toen de Belgische autoriteiten vanuit Amerika informatie kregen dat er vanuit Zemst gruwelijke kinderporno verspreid werd op het internet. Via het IP-adres kwamen de speurders terecht bij een twintiger uit Zemst. Bij een huiszoeking werd al zijn computermateriaal in beslag genomen. Bij analyse bleek dat de jongeman een reusachtige collectie had opgebouwd. “20 gigabyte aan kinderpornografisch materiaal?! Niemand in het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft meer kinderporno dan de beklaagde”, aldus het parket.

Bovendien bleken de meerderheid van de kinderen op de beelden jongeren dan tien jaar. “Er stonden zelfs peuters en baby’s op. Hoeveel kinderen zijn er niet misbruikt om te voldoen aan de wensen van mensen als de beklaagde?”, vervolgde de procureur, die een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden vorderde. Hierdoor zal de man in het kader van zijn strafuitvoering automatisch voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten verschijnen eens hij in aanmerking komt voor een vervroegde vrijlating.

Internetverbod

Contraproductief, meent zijn advocaat Frédéric Thiebaut. “Hier wint niemand iets bij. Niet mijn cliënt en niet de samenleving.” De twintiger ontkende eerst zijn betrokkenheid maar gaf al snel toe dat hij achter de verspreiding van de kinderporno zat. De verdediging vraagt om een autonome probatiestraf voor een periode van 2 jaar of de opschorting. “Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten. Een van die voorwaarden was een internetverbod. Dit werkte zeer goed. Ook kan een contactverbod met minderjarigen worden opgelegd. Voorwaarden zijn absoluut noodzakelijk, daar gaan we niet flauw over doen”, pleitte de strafpleiter.

Uitspraak volgt op 1 oktober.