Twee maanden lang opnames ‘Loslopend Wild’ op verschillende locaties in Zemst Robby Dierickx

15 januari 2020

09u18 2

In januari en februari is de gemeente Zemst opnieuw het decor van opnames van het Eén-programma ‘Loslopend Wild’. In het verleden werden al verschillende opnames in de gemeente gemaakt en nu strijkt de ploeg van ‘Loslopend Wild’ opnieuw neer in Zemst om enkele scènes van het nieuwe seizoen in te blikken. De afleveringen zullen later dit jaar op de buis te zien zijn. De opnames vinden plaats in Eppegem, Weerde en Zemst-Laar. Er werd een tijdelijke politieverordening opgesteld voor de filmopnames tijdens de komende weken.