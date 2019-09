Twee jaar geleden op sterven na dood, maar nu smelten kerstmarkten Hofstade en Zemst samen RDK

12 september 2019

11u24

Er zal dit jaar niet langer een kerstmarkt in Zemst én in Hofstade georganiseerd worden, maar de twee kerstmarkten smelten samen. Twee jaar geleden waren beide kerstmarkten op sterven na dood en werden ze daags voor de evenementen afgeblazen. Vorig jaar volgde een geslaagde doorstart, maar nu gooit de organisatie het over een ietwat andere boeg.

Op zaterdag 14 december vindt de outdoor kerstmarkt aan De Melkerij plaats. De voorbije jaren werd die kerstmarkt op het Plein van de Verdraagzaamheid georganiseerd. Nog op zaterdag is er ook in De Melkerij een indoor kerstmarkt, die tot en met zondag blijft staan. Binnenkort geven de organisatoren meer geheimen prijs over het vernieuwd concept.