Twee dierenasielen krijgen elk 2.200 euro van provincie Robby Dierickx

29 november 2019

De provincie Vlaams-Brabant geeft in heel de provincie aan 24 dierenasielen en vogelopvangcentra 2.200 euro. Uit onze regio ontvangen Dierenopvangcentrum Zemst in Eppegem en kattenopvang Stichting Maes in Wolvertem financiële steun.

“De provincie Vlaams-Brabant is een diervriendelijke provincie”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Daarom ondersteunen we dierenasielen en vogelopvangcentra. Met deze steun kunnen de asielen bijvoorbeeld hun dieren voeden, ontwormen en steriliseren.”