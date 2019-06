Turnhal nu bijna helemaal klaar: omgevingsaanleg gestart RDK

19 juni 2019

13u08 0 Zemst In de nieuwe turnhal wordt ondertussen al enkele maanden geturnd, maar nu is de gemeente gestart met de aanleg van de omgeving. Die zal er vooral groen uitzien.

Het voorlopig ingezaaide koren zal binnenkort plaats maken voor nieuw groen. Op de nodige voorzieningen voor leveringen en brandveiligheid na zal de onmiddellijke omgeving van de turnhal en de sportzaal dan ook voornamelijk groen kleuren. Ook de site achter de sporthal is mee in het omgevingsplan opgenomen. Daar zal in eerste stap echter wel alleen gezaaid worden. In het najaar zullen er wel enkele bomen en struiken geplant worden. De gemeente koos in samenspraak met de boswachter inlandse bomen en struiken.