Tropisch weekend verloopt gesmeerd in zwemdomein van Hofstade JMBB

09 augustus 2020

19u47 0 Zemst Geen problemen op het strand in Hofstade dit weekend, dat volledig uitverkocht was.

“Er waren wel wat teleurgestelde mensen, die huiswaarts moesten keren omdat ze niet gereserveerd hadden”, geeft Tanja Vanhoecke aan, communicatieverantwoordelijke van Sport Vlaanderen. “De ene was al wat beleefder dan de andere, maar we kunnen niet van ruzies spreken.” Voorheen konden zo'n 6.000 zonminnaars op het strand van Hofstade aanrekenen, maar door corona werd dat aantal teruggeschroefd naar 2.000. “We schatten dat we met de 2.000 reservaties die we nu dagelijks accepteren op dagen als vandaag ongeveer 1.500 plaatsen tekortkomen”, geeft Vanhoecke aan. Dat weerhield een heel aantal bezoekers er niet van om hun weekend kleur te geven op het strand van Hofstade.