Tot 8 graden frisser in klaslokalen De Waterleest dankzij nieuwe zonwering Robby Dierickx

20 juli 2020

Goed nieuws voor de leerlingen van gemeenteschool De Waterleest in Eppegem. Wanneer ze op 1 september opnieuw naar school moeten, zullen ze in de klaslokalen geen last hebben van de warmte. De gemeente vervangt de defecte buitenzonwering immers door nieuwe binnenzonwering. Op warme dagen met veel zon scheelt dat al gauw acht graden op de binnentemperatuur. De buitenkant van de nieuwe zonwering weerkaatst het zonlicht waardoor de warmte niet door het gebouw geabsorbeerd wordt. Door de lagere temperatuur in de klassen, zullen leerlingen zich beter kunnen concentreren. Niet alleen is het er frisser, het zal er ook wat donkerder worden. De ramen zullen ook gewoon geopend kunnen worden, waardoor er voldoende frisse lucht het lokaal binnen kan.