Tot 3.000 euro subsidies voor verenigingen die evenement in kader OS 2020 organiseren RDK

07 juni 2019

08u24 1

Erkende verenigingen of raden die volgend jaar een nieuw evenement in het kader van het Olympisch jaar 2020 organiseren, kunnen een subsidie tot 3.000 euro krijgen. Daarmee wil het schepencollege de Olympische Spelen, die in de zomer van 2020 in het Japanse Tokyo georganiseerd worden, onder de aandacht brengen. Verenigingen en raden die meer informatie over het subsidiereglement willen, kunnen terecht bij de dienst Vrije Tijd, medewerker Sport via sport@zemst.be.