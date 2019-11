Toneelspelers KK Streven komende twee weekends op podium met ‘Het FUN…erarium’ RDK

12 november 2019

De leden van toneelvereniging KK Streven in Eppegem brengen de komende twee weekends de komedie ‘Het FUN…erarium’ van Benny Baudewijns. De opvoeringen vinden op zaterdag 16 (om 20 uur), zondag 17 (om 15 uur), vrijdag 22 (om 20 uur) en zaterdag 23 november (om 20 uur) in de parochiezaal van Eppegem plaats. Wie erbij wil zijn, kan elke dinsdag en donderdag tussen 19 en 21 uur telefonisch reserveren op het nummer 0468/30.91.53 of via reservatie@kkstreven.be.