Toekomstige uitbaters CC en brasserie De Melkerij openen vrijdag al pop-upzomerbar Robby Dierickx

03 augustus 2020

16u12 0 Zemst Op de heropening van de brasserie in cultureel centrum De Melkerij in Zemst is het nog tot midden januari wachten, maar nu al openen de toekomstige uitbaters een pop-upzomerbar op het plein voor het CC. Tot begin oktober kan je er van woensdag tot zondag terecht voor drankjes en allerlei hapjes.

Eind vorig jaar trok de vorige uitbater van de brasserie in cultuurcentrum De Melkerij in Zemst de deur achter zich dicht. Met Billie Bulent (41) en Aline Lont (32) werden inmiddels nieuwe uitbaters geselecteerd. Zij zullen – in tegenstelling tot hun voorgangers – niet alleen instaan voor de uitbating van de brasserie, maar ook voor de culturele zalen. De opening van de brasserie is pas voor 21 januari volgend jaar, maar in afwachting daarvan openen ze vrijdag al een pop-upzomerbar op het plein pal voor De Melkerij.

“Door het coronavirus ligt de werking in het cultureel centrum stil, dus vonden we dit het ideale moment om een zomerbar te openen”, legt Billie Bulent uit. “Vanaf vrijdag zal iedereen hier iets kunnen komen drinken en een hapje kunnen eten. De ‘deuren’ zwaaien elke week van woensdag tot zondag open. Op donderdag kiezen we voor foodsharing en op zondag is er telkens een grote barbecue. Op andere dagen is er een ruime keuze aan tapas en sharefood.”

Bocadero

De nieuwe uitbaters hopen voortaan elke zomer een pop-upzomerbar te kunnen openen. “Naar volgende zomer toe hopen we dat met optredens en voorstellingen te kunnen doen, al zal veel afhangen of het coronavirus dan nog in ons land circuleert”, zegt Billie Bulent, die onder meer 15 jaar ervaring in Bocadero Antwerpen, het openluchttheater Rivierenhof en het Liers cultuurcentrum De Mol opdeed.

De pop-upzomerbar is tot 4 oktober elke week van woensdag tot zondag open tussen 17 uur en middernacht.