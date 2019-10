Toekomst De Caravan gered: jeugdhuis vindt nieuwe bestuursleden Volgende week vrijdag vindt bestuursvergadering plaats. Weldra heropening Robby Dierickx

18 oktober 2019

16u53 0 Zemst Amper drie weken nadat het jeugdhuis van Elewijt tijdelijk de deuren sloot omdat er onvoldoende nieuwe bestuursleden gevonden werden, is er al een oplossing in de maak. Mede dankzij de steun van de gemeente werden nieuwe, gemotiveerde krachten gevonden. Volgende week vrijdag vindt de bestuursverkiezing plaats. Wanneer het jeugdhuis de deuren kan heropenen, is nog niet duidelijk.

Eind vorige maand trok het huidige bestuur van jeugdhuis De Caravan in Elewijt plots aan de alarmbel. Tijdens haar jaarlijkse bestuursverkiezingen bleek immers dat er nagenoeg geen kandidaten waren om het uittredende bestuur – waarvan het merendeel definitief afscheid neemt – op te volgen. In plaats van te blijven aanmodderen, kozen de bestuursleden ervoor om het jeugdhuis tijdelijk te sluiten. “Een drastische beslissing, maar wel de enige juiste”, liet voorzitter Maarten Rombouts toen weten. “Op die manier willen we iedereen wakker schudden dat er opvolging nodig is wil men het jeugdhuis een toekomst bezorgen.”

Bestuursverkiezingen

En die methode wierp duidelijk haar vruchten af, want vrijdag liet het bestuur plots weten dat er nieuwe bestuursleden gevonden werden. Volgende week vrijdag staan de bestuursverkiezingen zelfs al gepland. Wie zich nog niet kandidaat stelde, maar toch zijn schouders mee onder het jeugdhuis wil zetten, kan die avond naar De Caravan afzakken. Wanneer het jeugdhuis zijn deuren zal heropenen, is nog niet duidelijk.

Schepen van Jeugd Tim Borteel (sp.a) is opgelucht dat er al snel witte rook uit De Caravan kwam. “Want een open jeugdhuis is veel interessanter dan een gesloten natuurlijk. Als gemeente hebben we een beroep gedaan op ons netwerk om nieuwe bestuursleden te vinden en hebben we de oproep voor opvolging voor het huidige bestuur mee ondersteund. Tijdens een eerste aftoetsende vergadering heb ik de toekomstige bestuursleden alvast wat tips gegeven en hoe we als gemeente met hen zullen samenwerken. Daarnaast zullen we hen ook bijstaan qua subsidies en het financiële aspect.”

Relatief jong

“Het merendeel van de nieuwelingen is relatief jong – 18 en 19 jaar oud – maar is wel bijzonder enthousiast”, gaat de schepen verder. “We zijn ook verheugd dat een paar van de huidige bestuursleden de nieuwkomers zullen ondersteunen. De beslissing om het jeugdhuis eind vorige maand te sluiten, leek misschien wat drastisch maar bleek wel de goede. Beter even door de zure appel bijten dan maandenlang te blijven aanmodderen. Nu is alles in een stroomversnelling geraakt en kan De Caravan snel een doorstart maken.”