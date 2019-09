Terug van weggeweest: Benelux Curling Championship in enige curlinghal van het land RDK

29 september 2019

12u38 0 Zemst In de curlinghal van Elewijt, de enige plaats in ons land waar officiële curlingbanen liggen, vindt dit weekend voor het eerst in ruim twintig jaar het Benelux Championship plaats. Het recreatieve tornooi zal voortaan elk jaar in één van de drie landen georganiseerd worden.

“Ruim twintig jaar geleden werd een soortgelijk kampioenschap af en toe georganiseerd, maar de voorbije jaren was dat niet meer het geval”, zegt Dirk Heylen van Curling Club Zemst. “Nu ons land eindelijk over een echte curlinghal beschikt, hebben we het recreatieve kampioenschap opnieuw leven in geblazen. Het is geen officieel tornooi, maar het is leuk dat de drie buurlanden het tegen mekaar kunnen opnemen. Er heest een gezonde rivaliteit (lacht).”

Het is de bedoeling dat het evenement vanaf nu elk jaar in één van de drie landen georganiseerd wordt.