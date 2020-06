Te weinig schaduw op speelplaats De Regenboog? Dan plaatst gemeente maar 15-tal parasols Robby Dierickx

08 juni 2020

11u48 1 Zemst Deze week zijn ze door het mindere weer misschien wat minder noodzakelijk, maar vorige week waren de kleuters van gemeenteschool De Regenboog in Elewijt maar wat blij dat ze onder vijftien grote parasols konden schuilen op de speelplaats. De gemeente plaatste de parasols omdat er amper schaduw op de speelplaats is.

Vorige week dinsdag keerden alle kleuters van gemeenteschool De Regenboog in Elewijt terug naar school. Toen ze op de speelplaats kwamen, botsten ze op een grote verrassing. Letterlijk dan, want de gemeente plaatste er vijftien grote parasols. Omdat de kleuterspeelplaats zowat de hele dag in het zonlicht baadt, had het gemeentebestuur eerder al de vraag gekregen van de ouderraad om bij zomers weer schaduw te voorzien. Er werd over verschillende mogelijkheden nagedacht, maar uiteindelijk viel de keuze toch op de grote parasols. Het team Werken in Eigen Beheer plaatste die exemplaren in de laatste week van mei. Net op tijd om de kleuters van De Regenboog van de nodige schaduw te voorzien.