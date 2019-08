Subsidie voor wie oude woning renoveert RDK

07 augustus 2019

Het gemeentebestuur van Zemst heeft alle oude woningen op haar grondgebied in kaart gebracht. Bedoeling daarvan is de eigenaars aan te schrijven en hen te informeren over de subsidiemogelijkheden voor het renoveren van hun woning. Op die manier kunnen de huizen beantwoorden aan de normen van de Vlaamse Wooncode. Met deze subsidiemogelijkheid wil het schepencollege vol inzetten op kwaliteitsvol wonen.