Student helpt oplichters door rekening uit te lenen: werkstraf van 100 uur Wouter Hertogs

24 juni 2020

12u08 0 Zemst Een student die zijn rekening ter beschikking stelde van oplichters is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De bende maakte bijna 4.000 euro buitmaakten bij een vrouw uit Zemst. “Ik had meteen spijt”, aldus de student. De rechter had hier echter geen oren naar.

“Ik had thuis een moeilijke situatie en ik wilde weg”, deed de student zijn relaas tijdens de behandeling van de zaak. “Via een kennis kon ik snel geld verdienen, ik moest enkel mijn bankkaart afgeven. Ik had daar onmiddellijk spijt van en heb Card Stop gebeld, maar het geld stond al op mijn rekening.” Het parket stelde dat de beklaagde een veel actievere rol had gespeeld dan hij zelf toegaf. “Hij heeft via Snapchat of Instagram een advertentie gezien om snel geld te verdienen en is daar op ingegaan. Toen zijn gsm werd uitgelezen, bleek dat hij zelf contact had opgenomen en dat hij nadien ook anderen wilde overhalen om hun rekening ter beschikking te stellen. Hij was zelfs bereid om de opnamelimiet van zijn rekening te verhogen”, klonk het. De rechtbank volgde de argumentatie van het openbaar ministerie en veroordeelde de jongeman tot een werkstraf.