Strandzone domein Sport Vlaanderen tot en met zondag helemaal uitverkocht Robby Dierickx

07 augustus 2020

11u35 0 Zemst Wie komend weekend verkoeling hoopte te vinden in de strandzone van het domein Sport Vlaanderen in Hofstade mag zijn zwemkledij alweer opbergen. Zowel zaterdag als zondag zijn alle 2.000 dagtickets de deur uit. Ook vandaag is er geen plaats meer.

Daar waar de strandzone vroeger op topdagen zo’n 6.000 zonnekloppers kon verwelkomen, is dat aantal door de coronacrisis momenteel beperkt tot 2.000 per dag. Bovendien moet je op voorhand een plekje reserveren op de strandzone, die onderverdeeld is in vier zones om de sociale afstandsregels te garanderen. Maar door de huidige hittegolf is de strandzone zowel vandaag, morgen als zondag helemaal uitverkocht.

De andere zones in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade zijn de komende dagen wel gewoon toegankelijk. Reservatie voor die zones is niet nodig. Wie niet sport of niet aan een tafel zit, moet wel een mondmasker dragen in het domein.