Stitch moet stoere drugshond worden van politiezone KASTZE (maar voorlopig is iedereen nog zot van allerschattigste pup) Dimitri Berlanger

09 juli 2019

12u32 0 Zemst De politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft een nieuwe rekruut met een extreem hoog knuffelgehalte. ‘Stitch’ is de naam van de pup van goed een tiental weken oud. “Iedereen is zot van onze nieuwe korpshond”, lacht korpschef Filip Van Steenbergen. De Mechelse herder moet binnen een jaar een van de andere politiehonden vervangen die op pensioen gaat. Bedoeling is zelfs om hem op termijn tot drugshond op te leiden.

De politiezone telt vandaag twee hondengeleiders. Die worden voornamelijk ingezet binnen de reguliere werking en als toezichtsploeg op evenementen, zowel binnen als buiten de zone. Ook voor persoonsgebonden interventies bewijzen ze hun dienst, als er weer eens amok wordt gemaakt in het Sportdomein Hofstade bijvoorbeeld. “Ze zijn zeker in zo’n situaties het equivalent van twee of drie politiemensen”, zegt korpschef Van Steenbergen.

Een van de honden, Kaylee, bereikt volgend jaar de ‘pensioengerechtigde’ leeftijd van acht jaar en dus wordt volop aan de opvolging gedacht. “We hebben beslist om het deze keer een beetje professioneler aan te pakken en vanuit de zone zelf een hond aan te kopen. Hij gaat met de hondengeleider mee naar huis maar alle kosten van dierenartsen en alle trainingen zijn voor onze rekening. Door hem als puppy al aan te kopen heb je ook het voordeel dat de band tussen geleider en hond groter is. Het is een leuke uitdaging. Maar we staan er goed voor: we hebben actieve patrouillehondengeleiders met ervaring en ook een hondencoach zal het opleidingstraject mee begeleiden.”

Stitch zal nu de komende maanden grondig voorbereid worden. “Want pas als hij een jaar oud is mag hij zijn ‘examen’ afleggen. We zien het wel goed komen. Er is altijd een risico mee gemoeid natuurlijk. Als blijkt dat hij een gedragsstoornissen heeft ofzo kan hij afgekeurd worden maar die kans is klein. Hij komt ook uit een zeer kwaliteitsvol nest. Het is zelfs de bedoeling om hem, als hij voldoende getalenteerd blijkt, een bijkomende opleiding te geven tot drugshond. De voortekenen zijn alvast gunstig: uit hetzelfde nest komen verschillende honden die door de Brusselse politie zijn opgeleid tot drugshond.”

Van Steenbergen benadrukt wel dat er in de zone geen groter drugsprobleem dan elders . “Maar er wordt aan drugshandel en -gebruik prioriteit gegeven in ons zonaal veiligheidsplan dus gaan we ons daar ook op richten.”

Het spreekt voor zich dat het voorlopig wel nog vaak speeltijd is voor de schattige pup. “Dit is zeer leuk voor het korps. Het is eigenlijk een nieuwe collega die we erbij hebben. Hij komt nog niet altijd mee maar als Stitch er is, is niemand van hem weg te slaan. Af en toe loopt hij ook al eens mee. Vorige week was hij nog aanwezig bij een demo van de hondengeleiders voor Ons Tehuis Brabant, dat ondersteuning biedt aan personen met een mentale beperking. Het hoeft geen betoog dat hij daar meer dan de show gestolen heeft (lacht).”