Startschot van Zemst For Life weerklonk in Hofstade Margo Koekoekx

26 december 2019

18u59 0 Zemst “Alles staat klaar laat het volk maar komen!” Dautzen Jaspers en Wout Calluy speelden zonet de eerste vier aangevraagde plaatjes. Ze hebben leuke dagen en vooral korte nachten voor de boeg, net als het voltallige team van Zemst For Life.

De aftrap werd donderdagnamiddag om 16u gegeven en zaterdag weten we hoeveel centjes het team dit jaar bij elkaar sprokkelt voor hun drie goede doelen: VZW FantASStisch, Dierenopvangcentrum Zemst en Bednet. Wie plaatjes wil aanvragen of Uruz (BGT) en Discobaar a moeder aan het werk wil zien kan terecht op het Bloso Domein in Hofstade.

Wat begon met een ludiek idee op café bleek twee jaar geleden meteen een schot in de roos te zijn. De eerste twee edities gingen door aan de Melkerij in Zemst, dit jaar verhuisden ze naar het Bloso Domein in Hofstade.

Radiostudio

“We focussen ons dit jaar iets minder op het podium en weer wat meer op de radiostudio vanwaar we drie dagen live uitzenden. Iedereen kan massaal afstemmen op 87.6 FM of online luisteren op https://zemstforlife.be/live.php en -uiteraard- plaatjes aanvragen voor het goede doel”, vertelt een enthousiaste Karolien Calluy.

Het op ‘het glazen huis’ geïnspireerde idee kende twee jaar geleden een onverwacht groot succes en het Zemst For Life-team haalde maar liefst 101.000 euro op. “Of we dat dit jaar ook halen durf ik niet te hopen. Alles is gewoon welkom, en of we nu 20.000, 40.000 of 100.000 euro ophalen, daar durf ik niet op in te zetten”, aldus Karolien.

Er zijn verschillende manieren om af te zakken naar Zemst For Life, je kan zélfs de shuttle bus nemen. Er is voor elk wat wils van een permanente escape room in een caravan, tot het volgen van een YOGA sessie, een free podium, optredens en uiteraard het drinken van een jeneverke. Zaterdag om 20u maken ze tijdens de slotshow bekend hoeveel centjes ze ophaalden voor hun drie goede doelen: VZW FantASStisch, Dierenopvangcentrum Zemst en Bednet.