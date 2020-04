Sportimonium heropent de deuren (al is het alleen digitaal) Robby Dierickx

23 april 2020

15u48 0 Zemst Met elke week twee sportieve luisterverhalen uit haar permanente tentoonstelling heropent het Sportimonium in Hofstade de deuren. Digitaal dan toch, want de luisterverhalen verschijnen op de website, de Facebookpagina, het Instagram-account en op de YouTube-pagina van het sportmuseum.

Net als alle andere musea is het Sportimonium in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade al enkele weken dicht als gevolg van het coronavirus. Maar voortaan worden elke week twee luisterverhalen uit de permanente tentoonstelling verspreid. In de eerste week werden echter al meteen vier verhalen online gegooid. Zo kunnen geïnteresseerden onder meer luisteren naar een verhaal over Alphonse Steurs, een Belgische acrobaat-worstelaar die een internationale carrière als worstelaar uitbouwde en naar een fragment over de evolutie van het ‘kolfspel’ naar de golfsport.

