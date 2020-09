Sporthal en cafetaria hebben nieuwe uitbaters en heten voortaan SportCube: sportcafé in volledig nieuw jasje Robby Dierickx

08 september 2020

17u13 5 Zemst Woensdag om 18 uur heropent de cafetaria van de sporthal van Eppegem de deuren. Na het pensioen van de vorige uitbater staan er voortaan vier nieuwe gezichten achter de toog. De cafetaria, die vanaf nu net als de sporthal als SportCube door het leven gaat, werd omgevormd tot een waar sportcafé.

Sporthal De Waterleest is niet meer. Voortaan draagt de sporthal van Eppegem de naam SportCube. Tegelijkertijd onderging ook de cafetaria een metamorfose. Voor de uitbating ervan stapte de gemeente Zemst af van een concessie met een brouwer en ging men op zoek naar een rechtstreekse concessie met de uitbater. Uit twee projecten werd uiteindelijk dat van Geert en Bart Tonnelier, Ann Rombaut en Jürgen Thomas gekozen. Zij openen woensdag om 18 uur de vernieuwde cafetaria SportCube. Ze mikken niet alleen op sporters die actief zijn in de sporthal, maar ook op wie in de omgeving sport.

Vierkoppig team

“We hebben twee grote televisietoestellen opgehangen zodat de grote sportevenementen bij ons uitgezonden kunnen worden”, zegt Geert Tonnelier. “Ook de wedstrijden van de Belgische voetbalcompetitie zullen we tonen. Daarnaast hebben we één van de twee squashlokalen vervangen door een poolruimte.” Behalve allerlei soorten dranken worden er ook kleine hapjes geserveerd. Het vierkoppig team staat voortaan ook in voor de uitbating van de sporthal.

“We waren op zoek naar een uitbater die kan tegemoetkomen aan de hedendaagse uitdagingen die horen bij het reilen en zeilen van een sporthal en cafetaria”, zegt sportschepen Tim Borteel (sp.a). “De nieuwe uitbaters voorzien in een fikse investering om de cafetaria een frisse, nieuwe uitstraling te geven. De nodige aanpassingen aan infrastructuur en organisatie zullen op een gefaseerde manier aangepakt worden.”

Tien het viertal haar project vorig jaar indiende, was er nog geen sprake van het coronavirus. Nu de opening voor de deur staat, ziet de horecawereld er door de coronamaatregelen echter helemaal anders uit. “Maar misschien maakt dit alles het leerproces wel wat aangenamer”, aldus nog Geert Tonnelier.

Met de heropening van de cafetaria wil de gemeente ook Luc Verest bedanken. Hij hield de cafetaria de voorbije jaren open, tot hij met pensioen ging.