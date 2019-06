Sparta Vilvoorde organiseert Den Elewijtse Halve en stratenloop RDK

07 juni 2019

Op Pinkstermaandag organiseert atletiekclub Sparta Vilvoorde het jaarlijkse loopevenement ‘Den Elewijtse Halve’ en de stratenloop. Het is ondertussen al de 45ste editie. Om 15 uur beginnen de kinderen jonger dan 6 jaar aan hun 1 kilometer. Op hetzelfde moment lopen de kinderen ouder dan 6 jaar een parcours van 2 kilometer. Een kwartier later zijn de mensen met een beperking aan de beurt. Zij lopen één kilometer. Vanaf 15.30 uur beginnen de traditionele loopwedstrijden met om 16 uur de halve marathon als apotheose. Het vertrek is voorzien aan de voetbalchalet in de Driesstraat in Elewijt.