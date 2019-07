Soiree Tropicale maakt zich op voor 34ste editie DBS

08 juli 2019

09u56 0 Zemst Op het domein van de Schranshoeve in Eppegem vindt donderdag, vrijdag en zaterdag de 34ste editie van Soiree Tropicale plaats. Een afterworkparty, Soiree Café, kindernamiddag en de eigenlijke Soiree Tropicale zijn opnieuw de ingrediënten van het volgens de organisatoren ‘zwoelste evenement in Zemst’.

Het feest begint donderdagavond met de Soiree After Work. Je kan er genieten van een warm tropisch strand, verfrissende cocktails, overheerlijke tapas en knallende beats. Vrijdag start het Soiree Café met een gezellige en uitgebreide barbecue met op de achtergrond een paar leuke beats. Na het eten mondt dit zoals elk jaar uit in een gezellig feestje. De inkom is gratis.

Zaterdag gaat het feest naar de hoogste versnelling voor de eigenlijke Soiree Tropicale. Om 15 uur start de kindernamiddag met een brede waaier aan speelse activiteiten onder begeleiding van de plaatselijke chiro. Er is voor elk wat wils: van een kleuterhoekje voor de allerkleinsten over zotte springkastelen voor de schoolkinderen, tot torenhoge bakkenstapels voor de pubers. Ondertussen kan er heel de dag genoten worden van frisse cocktails en uitgebreide randanimatie. De inkom is gratis.

Vanaf 19 uur zorgen Borokov, Peper & Zout en Pardon Service voor een tropisch feest. Ook Studio Brussel is van de partij met hun ‘Tijdloze’. Om 22 uur opent de Beach stage, waar er kan gedanst worden op de beats van Boatman, Dauw & Schemering en Oulad Omar BSB Chantal.

De inkomprijs vanaf 19 uur bedraagt 9 euro in voorverkoop en 13 euro aan de kassa.