Soiree Tropicale krijgt duizenden bezoekers aan het dansen Robby Dierickx

14 juli 2019

15u08 0 Zemst De 34ste editie van Soiree Tropicale heeft enkele duizenden bezoekers naar de Schranshoeve in Eppegem gelokt. Het jaarlijkse evenement begon donderdag al, maar het hoogtepunt was zaterdagavond.

Donderdag was er al de Afterwork en vrijdag was er het Soiree Café met een grote barbecue. Zaterdagavond stond de eigenlijke Soiree Tropicale op de agenda. Die lokte opnieuw enkele duizenden bezoekers, die op twee podia van muziek konden genieten. Op het hoofdpodium was Pardon Service een absolute blikvanger. Met hun opzwepende songs kregen de muzikanten de menigte aan het dansen. Nadien was het aan Studio Brussel om met de Tijdloze de nacht in te zetten. Op de Beach Stage gaven Boatman, Dauw & Schemering en Oulad Omar B2B Chantal het beste van zichzelf. Op de festivalsite was ook heel wat spektakel met onder meer een vuurshow.

Ook de kinderen kwamen dit jaar aan hun trekken. Zaterdagmiddag was er namelijk de traditionele kinderhappening met allerlei animatie.