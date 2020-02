Scholen kunnen gemeentehuis opnieuw bezoeken en leren werking gemeente via gezelschapsspel kennen Robby Dierickx

12 februari 2020

Nu de verbouwingswerken klaar zijn, kunnen scholen het gemeentehuis van Zemst opnieuw bezoeken. Om de werking van de gemeente te leren kennen, lanceert het schepencollege een gezelschapsspel.

De voorbije maanden werd het gemeentehuis van Zemst verbouwd en verhuisden ook enkele teams naar de site in de Hoogstraat. Daardoor kon het bezoek van de scholen aan het gemeentehuis lange tijd niet georganiseerd worden. Maar nu de werken afgerond zijn, opent het gebouw haar deuren opnieuw voor leerlingen.

Het schepencollege kiest er echter voor om het bezoek te wijzigen. Daar waar de leerlingen vroegen via een zoektocht de verschillende diensten moesten leren kennen, wordt de werking van de gemeente nu uitgelegd via een gezelschapsspel. Het spel wordt begeleid door het schepencollege. Voorts staan een rondleiding in het gemeentehuis en een vragenrondje bij de burgemeester en de schepenen op het programma.