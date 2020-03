Schepencollege stelt gemeenteraad uit als gevolg van coronacrisis Robby Dierickx

17 maart 2020

09u49 2 Zemst De gemeenteraad van Zemst, die komende donderdag gepland stond, gaat niet door. De afgelasting komt er in het kader van het coronavirus.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) riep gemeentebesturen maandag op om enkel te vergaderen indien het echt nodig is. “En probeer het dan nog zoveel mogelijk virtueel te organiseren”, aldus de minister. In Zemst heeft het schepencollege maandagavond beslist om de gemeenteraad van nu donderdag volledig te annuleren. “Er stonden geen punten op de agenda die bij hoogdringendheid behandeld moesten worden”, zegt Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Daarom hebben we beslist om de vergadering af te gelasten.”

Wanneer de punten wel behandeld zullen worden, is momenteel nog niet duidelijk. “Ofwel verplaatsen we alles naar de gemeenteraad van 23 april ofwel proberen we een digitale vergadering te organiseren”, aldus nog Geerinckx. “We hebben al de mogelijkheid om digitaal te stemmen, maar online debatteren lukt ons voorlopig niet. Slagen we er alsnog in om via videoconference te vergaderen, dan is de kans reëel dat we een digitale gemeenteraad zullen organiseren.”