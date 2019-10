Schepencollege keurt SAVE-actieplan voor meer verkeersveiligheid goed Robby Dierickx

31 oktober 2019

09u27 0 Zemst Het Zemstse schepencollege heeft het SAVE-actieplan goedgekeurd. Dat actieplan moet voor meer verkeersveiligheid in de gemeente zorgen.

Zowel Zemst, Kampenhout als Steenokkerzeel ondertekenden in mei dit jaar een engagementsverklaring om het SAVE-charter binnen te halen. In Zemst kwam het initiatief van de ondertekening van het SAVE-charter van CD&V-gemeenteraadslid Peggy Muyldermans, de mama van Merel De Prins. Het toen 12-jarige meisje uit Zemst werd vijf jaar geleden doodgereden in Vilvoorde. Ondertussen werd een inventaris opgemaakt van de bestaande initiatieven ter bevordering van de verkeersveiligheid in Zemst. Aan de hand daarvan werd een SAVE-actieplan opgesteld met acties die aansluiten bij de SAVE-doelstellingen.

Het schepencollege keurde dat plan inmiddels goed en in november wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad. In februari volgt een tussentijdse evaluatie en in november volgend jaar wordt bekeken of alle doelstellingen behaald werden en welke verdere stappen nodig zijn om de verkeersveiligheid in Zemst te bevorderen. Hetzelfde zal in Steenokkerzeel en Kampenhout gebeuren.

