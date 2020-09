Sam Vermeulen en KFC Eppegem kijken met gezonde ambitie uit naar competitiestart: “Willen kansen geven aan de jeugd.” Adriaan Schepers

Zemst KFC Eppegem trapt dit weekend de competitie op gang met een verplaatsing naar het Oost-Vlaamse Lebbeke. Het bestuur koos voor deze nieuwe jaargang bewust voor een afgeslankte en verjongde kern, iets wat trainer Sam Vermeulen alleen maar toejuicht. Hard weken en durven voetballen blijven evenwel de codewoorden.

KFC Eppegem was twee rondes actief in de Croky Cup en won afgelopen weekend nog een oefenmatch in en tegen Diest met 3-4. Trainer Sam Vermeulen blikt tevreden terug: “Het was een lange voorbereiding maar ik ben wel blij met de geleverde inzet van iedereen. We kenden wat blessureleed bij enkele basisspelers maar dat maakte dan weer dat andere spelers zich konden tonen. We hebben voor komend seizoen bewust gekozen om te werken met een kern van achttien evenwaardige spelers. De filosofie hierachter is dat we over een kwalitatief sterke kern wilden beschikken die goed aan elkaar hangt en waarin er kansen zijn voor de jeugd. Een mooi voorbeeld daarvan is jeugdspeler Bryson Mariën, die zich goed heeft gemanifesteerd tijdens de voorbereiding en volwaardig deel uitmaakt van de A-kern. Afgelopen weekend in de match tegen Diest waren onze twee keepers geblesseerd waardoor we de kans gaven aan onze derde keeper van zestien jaar. Die kansen voor de jeugd gaan zeker blijven volgen.”

Met een opener op Lebekke, vorig jaar vijfde, zullen de troepen van coach Vermeulen snel weten waar ze staan: “Lebbeke is een sterke ploeg die elk jaar omhoog kijkt en een stap hogerop wil zetten. We hebben hen uitvoerig gescout dus wat dat betreft is ons huiswerk klaar. Voor het overige zal deze jonge groep wekelijks stappen kunnen en ook moeten zetten. Er zijn minder ervaren spelers dus de spelers die nu begin de twintig zijn, zullen sneller het voortouw moeten nemen. Goed voetballen kunnen ze allemaal maar het zal in de deze reeks ook vaak aankomen op leepheid en kracht. Kortom, de spelers zullen snel volwassener zijn. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Het positieve gevoel en die gezonde spanning zijn er.”

“En dan moet het weer mogelijk zijn een rustig seizoen te draaien met enkele uitschieters waarbij jonge spelers hun speelminuten krijgen. Hard werken en durven voetballen zit in het DNA van deze club en dat zal vanaf dit weekend niet anders zijn.”