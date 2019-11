Roosemarijn na Nieuwjaar in handen van uitbaters Het Knipje: vanaf 1 januari ook kledingretouches in bloemen- en decoratiezaak Robby Dierickx

14u30 0 Zemst In bloemen- en decoratiezaak Roosemarijn in Zemst is woensdag een grote uitverkoop gestart. Martine De Ketelaere en haar dochter Thais Brems stoppen eind dit jaar immers met de uitbating van de winkel. De zaak wordt overgenomen door Brenda Van Der Trappen van retouchezaak Het Knipje en haar man David Enkels. Na Nieuwjaar zullen klanten er niet alleen voor bloemen terecht kunnen, maar ook voor retouches.

Vijf jaar geleden startten Martine De Ketelaere en Thais Brems met de bloemen- en decoratiezaak Roosemarijn in de Linterpoortenlaan in Zemst. Om persoonlijke redenen stoppen ze er echter eind dit jaar mee. Woensdag zijn moeder en dochter dan ook met een grote uitverkoop gestart. Op 1 januari wordt de winkel overgenomen door Brenda Van Der Trappen en haar man David Enkels. Brenda startte een jaar geleden haar retouchezaak in haar woning in de Lindestraat. “Maar door de enorme hoeveelheid werk werd het stilaan onmogelijk om dit allemaal thuis te blijven doen”, vertelt Brenda Van Der Trappen. “Toen ik vernam dat het pand van Roosemarijn, dat om de hoek ligt, vrij kwam te staan, hebben we dan ook niet getwijfeld. Voor mij was dit een uitgelezen kans om uit te breiden.”

Samen met man

Op 1 januari verandert de naam in Roosemarijn-Het Knipje. “Er zullen nog steeds bloemen en decoratiespullen verkocht worden”, verduidelijkt Brenda Van Der Trappen. “Daarnaast zal ik er ook allerlei soorten retouches doen en zullen mensen er ook terecht kunnen voor naaimateriaal. In de voormiddag zal ik samen met mijn man in de winkel staan, in de namiddag doe ik het alleen.”