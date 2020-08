Roken mag voortaan niet meer rond rollerpiste Robby Dierickx

31 augustus 2020

15u36 2 Zemst De Reko Roller Club is de eerste sportclub in groot-Zemst waar niet langer gerookt mag worden op en rond de terreinen. De club stapt hiermee in het project ‘Generatie Rookvrij’, dat streeft naar een samenleving waarin kinderen kunnen opgroeien zonder blootgesteld te worden aan tabaksrook.

Het domein Sport Vlaanderen in Hofstade is al sinds eind 2018 rookvrij en de Reko Roller Club in Eppegem neemt daar nu een voorbeeld aan. Vanaf dinsdag mag er namelijk niet meer gerookt worden op en rond de rollerpiste. “Met het rookvrij maken van de openbare ruimte of met een eerste stap in die richting dragen we bij aan een Generatie Rookvrij”, verduidelijkt gemeenteraadsvoorzitter en initiatiefnemer Serge Verhaeghe. “Deze beweging werkt toe naar een samenleving waar kinderen kunnen opgroeien zonder blootgesteld te worden aan tabaksrook en de verleidingen om te beginnen roken.”

De nieuwe richtlijnen werden al binnen de club verspreid en de zone wordt door middel van borden en affiches aangeduid. De club wil naar eigen zeggen geen rokers straffen, maar wil op een positieve manier bijdragen aan de gezondheid van de jeugd. De gemeente roept andere clubs die het voorbeeld willen volgen op om dat te melden aan de dienst Welzijn.