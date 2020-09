Rode Kruis Vilvoorde-Zemst moet aan reserves knabbelen en lanceert oproep: “Geef ons financieel duwtje in de rug” Robby Dierickx

25 september 2020

09u54 5 Zemst Inwoners van Vilvoorde en Zemst krijgen volgende week een brief van het Rode Kruis in hun brievenbus met de vraag de plaatselijke afdeling financieel te steunen. Een broodnodige actie, want door het coronavirus zag het Rode Kruis de stickeractie nagenoeg volledig in het water vallen. Daardoor moet de lokale afdeling aan haar reserves knabbelen. “Maar wat als we plots dringende kosten hebben?”

Amper 9.500 euro haalde het Rode Kruis Vilvoorde-Zemst in de lente op met de deur-aan-deur-verspreiding van de Rode Kruissticker in een deel van haar werkgebied. In een niet-coronajaar brengt die stickerverkoop normaal 35.000 euro op. “Dat verschil voelen we uiteraard enorm”, zegt ondervoorzitter Leo Blommaert. “Vandaag moeten we aan onze reserves knabbelen om uit de kosten te geraken. Ideaal is dat uiteraard niet, want we hebben heel wat hulpmateriaal dat soms vervangen moet worden. Als er plots een reanimatiepop kapot is, moeten we snel een nieuw exemplaar kopen om te voorkomen dat de lessen afgelast moeten worden. We beschikken ook over een voertuig waar soms kosten aan zijn.”

Belangrijk

En dus hoopt de lokale afdeling haar reserves opnieuw aan te kunnen vullen dankzij de hulp van de inwoners van Zemst en Vilvoorde. Zij krijgen volgende week een brief in de bus waarin gevraagd wordt om de lokale afdeling een financieel duwtje in de rug te geven. “We kunnen deze coronaperiode wel overbruggen, maar dit mag niet meer té lang duren”, aldus nog Blommaert. “De brievenactie is niet nieuw, want we vragen elk jaar de hulp van de mensen die in ons werkgebied wonen, maar dit jaar willen we benadrukken dat het echt belangrijk is dat mensen een gift doen.”

De afdeling investeert ongeveer 5.000 euro in dit initiatief en hoopt een veelvoud van dit bedrag te kunnen ophalen. Wie de afdeling wil steunen, kan een bedrag storten op de donorrekening BE64 0018 1685 4052 / GEBABEBB van Rode Kruis Vilvoorde-Zemst.