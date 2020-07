Ribbetjesrestaurant Ribs and More sluit donderdag deuren nadat nagenoeg alle klanten afzeggen uit coronavrees Robby Dierickx

30 juli 2020

16u01 2 Zemst De coronavrees zit er duidelijk goed in, want in ribbetjesrestaurant Ribs and More in Hofstade – pal op de grens met de provincie Antwerpen – hebben nagenoeg alle klanten donderdag hun gereserveerde tafel opgezegd. Voor zaakvoerder John van der Vekens zat er niets anders op dan zijn restaurant dicht te houden. Vrijdag gaan de deuren wel opnieuw open.

Veertig klanten had John van der Vekens donderdagavond normaal gezien over de vloer gekregen in zijn ribbetjesrestaurant Ribs and More langs de Tervuursesteenweg in Hofstade, op amper honderd meter van de grens met Mechelen, waar sinds woensdagavond strenge coronaregels gelden. Maar sinds woensdag kreeg hij de ene annulering na de andere binnen. “Uiteindelijk bleven er nog tien klanten over, waaronder een groep vrienden die met zeven aan een tafel wilden zitten”, vertelt de zaakvoerder. “Dat is door de coronamaatregelen echter verboden, waarop ik hen vroeg of ik hen in twee tafels mocht opsplitsen. Dat zagen ze niet zitten, waardoor er plots drie klanten over bleven. Voor die drie de deuren van het restaurant openen, is te zot voor woorden. Daarom zat er niets anders op dan te sluiten.”

Takeaway

Volgens John van der Vekens is het duidelijk dat de tweede coronagolf de mensen angst inboezemt. “Dat merk ik ook aan de plotse toename van de takeaway”, klinkt het. “Die was na de eerste golf wat stilgevallen, terwijl het restaurant wel goed draaide. Afgelopen weekend was er opnieuw een forse stijging van de takeaway.”

De sluiting van het ribbetjesrestaurant beperkt zich enkel tot donderdag. Vrijdag zwaaien de deuren alweer open. “Want het weekend zit wel weer goed vol. Hopelijk beginnen de klanten nu niet opnieuw massaal te annuleren”, besluit John van der Vekens.