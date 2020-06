Ribbetjesrestaurant Ribs and More heropent woensdag de deuren: “Bang afwachten hoe alles zal verlopen” Robby Dierickx

03 juni 2020

17u12 6 Zemst In normale tijden kan John van der Vekens zowat honderd lege magen vullen in zijn ribbetjesrestaurant Ribs and More in Hofstade, maar vanaf woensdag zal hij door de coronamaatregelen slechts een veertig- à vijftigtal eters kunnen ontvangen. “Het is bang afwachten hoe alles zal verlopen door de vele regeltjes”, klinkt het bij de zaakvoerder.



Plexischermen tussen de tafels kan hij naar eigen zeggen onmogelijk plaatsen, dus zit er voor John van der Vekens niets anders op dan de tafels in zijn ribbetjesrestaurant langs de Tervuursesteenweg in Hofstade op anderhalve meter van mekaar te plaatsen nu hij zijn zaak woensdag opnieuw opent. “Gelukkig heb ik mijn terras kunnen uitbreiden. Nu is het vooral hopen op een mooie zomer. We zullen voorlopig wel slechts een veertig- à vijftigtal eters tegelijkertijd kunnen verwelkomen, terwijl dat er voordien honderd waren.”

QR-code

Toch houdt de zaakvoerder van Ribs and More zijn hart wat vast voor de heropening. “Gaan klanten hun contactgegevens wel achter willen laten? En wat met de menukaarten, want die mogen niet meer op de tafels staan, maar zullen via QR-codes gescand moeten worden. Niet iedereen zal daarmee overweg kunnen. Waarom moeten die maatregelen zo streng zijn? In supermarkten kan iedereen producten aanraken en weer terugleggen, maar in restaurants moet zowat alles van tafel gehaald worden.”

Ondanks de strenge maatregelen zal John van der Vekens zijn restaurant woensdag toch heropenen. “Want als we nog veel langer zouden sluiten, dan is het hier helemaal afgelopen”, besluit de zaakvoerder, die ook de afhaaldienst blijft behouden. Die take-away startte hij tijdens de coronacrisis op.