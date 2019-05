Reuzengrote tablet moet geheugen rusthuisbewoners prikkelen: “Het zal vechten worden om ermee te spelen” Dankzij financiële steun Rotary Club Mechelen Opsinjoor plaatst WZH Ambroos BeleefTV Robby Dierickx

28 mei 2019

15u05 0 Zemst Vergeet Bingo of een potje kaarten. In woonzorghuis Ambroos in Hofstade hebben de bewoners sinds kort een reuzengrote tablet om zich te amuseren. De interactieve BeleefTV activeert ouderen op een speelse wijze en stimuleert hen tot sociale interactie. Maar belangrijker nog: de tablet prikkelt de hersenen van (dementerende) bewoners. “Het zal vechten worden om ermee te spelen”, zegt directrice Mieke Vandorpe.

“Wat een fantastisch speelgoed”, aldus een dolblije Clem De Graef (85), terwijl ze wat ‘tokkelt’ op de BeleefTV. Samen met de 95 andere bewoners maakte ze de voorbije dagen kennis met de reuzengrote tablet. “Er staan allerlei spelletjes op die de werking van je geheugen bevorderen. Op onze leeftijd is dat welgekomen (lacht). Ik heb er nog niet al te veel op gespeeld, maar ik heb ondertussen wel al beet hoe het allemaal werkt. Deze tablet zal hier ongetwijfeld veel succes hebben.”

Niet alleen de bewoners zijn dolblij met hun nieuwe speelgoed, ook directrice Mieke Vandorpe is opgetogen dat haar woonzorghuis één van de eersten in Vlaanderen is dat de BeleefTV mag verwelkomen. “Het is namelijk belangrijk dat de bewoners actief bezig blijven”, weet ze. “De reuzengrote tablet biedt op dat vlak heel wat voordelen. De interactieve tafel is volledig op maat van mensen met dementie. Ze kunnen er hun fijne en grove motoriek mee oefenen, prikkelen hun geheugen en kunnen eraan ontspannen dankzij de jukebox. Nu al is duidelijk dat de bewoners er heel wat plezier aan zullen beleven. Ik vrees dat ze er zelfs een beetje om zullen vechten (lacht).”

12.000 euro

Door de hoge kostprijs – de BeleefTV kost immers 12.000 euro – was het voor het woonzorghuis evenwel niet evident om de reuzengrote tablet aan te kopen. “Ondanks dat we de voorbije maanden choco en advocaat verkochten en heel wat financiële steun van familieleden van bewoners kregen, kwamen we nog een pak geld tekort”, vertelt Vandorpe nog. “Daarom gingen we aankloppen bij de Rotary Club Mechelen Opsinjoor. Daar kregen we uiteindelijk de nodige financiële steun om de BeleefTV aan te kopen.”

“Onze vereniging, die wereldwijd 1,22 miljoen leden telt, steunt voornamelijk internationale projecten, maar af en toe gaat onze aandacht ook naar lokale initiatieven”, zegt Geert Baestaens, voorzitter van Rotary Club Mechelen Opsinjoor. “Het thema ouderenzorg is daarbij een belangrijke pijler. Niet alleen omdat iedereen wel iemand kent waarvoor hij of zij zorg moet dragen, maar ook omdat we later allemaal zelf wel zorg nodig hebben. Voor ouderen is het belangrijk dat ze hun dagen mooi kunnen invullen. Daarom is deze BeleefTV zo belangrijk en verdient het idee van het woonzorghuis onze volle steun.”