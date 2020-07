Rechter eist meer onderzoek naar diefstal bankkaart Wouter Hertogs

17 juli 2020

15u54 0 Zemst Een man uit Zemst heeft verzet aangetekend tot een veroordeling tot 15 maanden cel voor poging tot oplichting. De man zou met de bankkaart van een kennis geld hebben proberen afhalen en overschrijven. Hij ontkent alles. De rechter is niet tevreden over het gevoerde onderzoek en vraagt enkele extra onderzoeksdaden.

De Zemstenaar was eind 2017 bij een vriend op bezoek toen hij diens post op tafel zag liggen. Daarbij zat onder meer een nieuwe bankkaart. Hij twijfelde niet en nam de enveloppe met de kaart in en stak ze weg. Vervolgens zou hij naar de bank gegaan zijn en enkele pogingen gedaan hebben om geld af te halen en door te storten. “Hij had de bankkaart in zijn bezit en heeft enkele verrichtingen proberen doen”, aldus het parket.

Een bankbediende herkende man formeel als de gebruiker van de kaart. Op basis daarvan kreeg hij bij verstek 15 maanden cel. Hiertegen tekende hij verzet aan. “Er is geen enkel bewijs dat hij het was die die bewuste handelingen met die bankkaart heeft gesteld”, aldus zijn advocate. “De bediende is pas vier maanden later ondervraagd. Hoe kan die nu er zo zeker van zijn dat het mijn cliënt was? Bovendien zei ze dat hij een petje droeg. Op de foto’s is er zelfs geen petje te zien! Het parket had de bewegende beelden moeten analyseren. Nu zijn er alleen onduidelijke foto’s.” Om die reden werd resoluut de vrijspraak gevraagd. Door het pleidooi van de verdediging had de rechter ook haar twijfels bij het gevoerde onderzoek. Daarom werd er nog geen uitspraak gedaan in de zaak en werd de zaak in voortzetting gesteld in afwachting van bijkomende onderzoeksdaden.