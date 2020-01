Raad van State vernietigt ontslag voormalig directeur crematorium, maar terugkeer zit er voorlopig niet in Havicrem legt Frank De Bock meteen na arrest preventieve schorsing op Robby Dierickx

10 januari 2020

12u22 0 Zemst Vijf jaar nadat Frank De Bock ontslagen werd als directeur van Havicrem heeft de Raad van State dat ontslag vernietigd wegens procedurefouten. “Ik kijk ernaar uit om het bestuur opnieuw bij te staan”, klinkt het bij De Bock. Maar een terugkeer naar het crematorium in Eppegem zit er voorlopig evenwel niet in, want Havicrem schorste de man preventief in afwachting van een nieuwe beslissing over zijn ontslag.

Met de vernietiging van het ontslag van voormalig Havicrem-directeur Frank De Bock legt de Raad van State een bom onder het dossier. De Bock, die twaalf jaar directeur was en onder meer de verhuis van het crematorium van Vilvoorde naar Eppegem realiseerde, werd in 2015 door de raad van bestuur van de intercommunale wegens dringende reden ontslagen. Volgens die raad van bestuur had de directeur vijf grove fouten gemaakt. Zo zou De Bock onder meer met de betaalkaart van Havicrem minstens één privé restaurantbezoek betaald hebben in Nederland. Ook zou de directeur verslagen van de preventieadviseur achtergehouden hebben voor de raad van bestuur. De Bock vocht dat ontslag bij toenmalig minister Liesbeth Homans (N-VA) aan en kreeg in juni 2016 gelijk omdat het ontslag volgens een foutieve rechtsgrond gebeurde. De voormalige directeur kreeg zeventien maanden achterstallig loon uitbetaald, maar een terugkeer naar het crematorium in Eppegem zat er evenwel niet in, want Havicrem startte meteen met een tuchtprocedure met een nieuw ontslag als gevolg.

Twee directeurs

Daarop trok De Bock naar de Raad van State. Die heeft het ontslag nu vernietigd wegens procedurefouten. Zo brachten enkele leden van de raad van bestuur een stem over het ontslag uit, terwijl ze niet aanwezig waren tijdens de hoorzitting met De Bock. En dus hadden zij eigenlijk ook geen stemrecht. Genoeg voor de Raad van State om het ontslag te vernietigen. Met andere woorden, op papier heeft Havicrem vandaag twee directeurs: de huidige, Bert Carleer, en Frank De Bock. Maar inmiddels besliste de intercommunale om De Bock preventief te schorsen. “We hebben akte genomen van het arrest en zullen nu bekijken welke verdere stappen we kunnen ondernemen”, zegt voorzitter Veerle Geerinckx. “In afwachting van die beslissing hebben we meneer De Bock laten weten dat we hem momenteel niet verwachten in het crematorium.”

Ik kijk ernaar uit om opnieuw de vereniging en het bestuur te kunnen bijstaan. Ik ken de sector heel goed en vond het enorm boeiend om het crematorium te realiseren en vind het nog altijd een boeiende uitdaging om het project verder uit te bouwen Voormalig directeur Frank De Bock

De advocaat van Havicrem, Tom Peeters van het Antwerpse advocatenkantoor GSJ, bevestigt die informatie. “De raad van bestuur zal de voormalige directeur nu opnieuw moeten horen om vervolgens te beslissen of hij opnieuw ontslagen wordt of niet”, luidt het. Of De Bock momenteel recht heeft op zijn (achterstallig) loon, is volgens de advocaat niet duidelijk. “Dat zal nu nog bekeken moeten worden.”

Alleen maar verliezers

Frank De Bock wil zelf slechts kort reageren omdat hij het verdere verloop van de zaak wil afwachten. “In dit dossier zijn geen winnaars, alleen maar verliezers”, laat hij weten. “Ik kijk er wel naar uit om opnieuw de vereniging en het bestuur te kunnen bijstaan. Ik ken de sector heel goed en vond het enorm boeiend om het crematorium te realiseren en vind het nog altijd een boeiende uitdaging om het project, in een steeds moeilijkere economische context, verder uit te bouwen.”