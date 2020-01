Provincie investeerde vorig jaar 5,9 miljoen euro in 21 fietsprojecten Robby Dierickx

13 januari 2020

09u18 4 Zemst De provincie Vlaams-Brabant heeft vorig jaar maar liefst 5,9 miljoen euro uitgegeven voor de aanleg van 21 nieuwe fietspaden. Ook in onze regio werd fors geïnvesteerd om de fietskwaliteit te verbeteren.

“Het voorbije jaar investeerden we 500.000 euro in een nieuw stuk fietssnelweg en verlichting op de fietssnelweg F1 Mechelen-Brussel in Zemst”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. Daarnaast werd in onze regio geld vrijgemaakt voor de aanleg van fietspaden langs de Hector Henneaulaan tussen Zaventem en Diegem, langs de Londerzeelseweg in Ramsdonk, de Robbrechtstraat en Zijp in Wemmel en in de Hoogstraat (fase 1) in Zemst.

De subsidies voor de fietssnelwegen en functionele fietsinfrastructuur komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot negentig procent of voor fietssnelwegen zelfs volledig gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.