Primeur voor Bos van Aa: voor het eerst boommuggenstrontjesmos in ons land aangetroffen Robby Dierickx

06 september 2019

09u28 0 Zemst In het Bos van Aa in Zemst hebben leden van de Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) boommuggenstrontjesmos ontdekt. Nooit eerder werd die soort in ons land aangetroffen.

Het was tijdens een korstmossenexcursie in natuurgebied Bos van Aa in Zemst dat WBL de ontdekking deed. In het moerasbos werd op vlier een korstmos ingezameld met zwarte vruchtlichamen op een witte ondergrond. Ter plaatse dachten de onderzoekers aan blauwe knoopjeskorst, een soort met ongeveer hetzelfde uitzicht die een voorkeur heeft voor vlier.

Maar wat later bleek dat het toch om een andere soort ging. “Toen we het korstmos thuis onder de microscoop bekeken, werd al snel duidelijk dat onze velddeterminatie niet bleek te kloppen”, aldus de onderzoekers. “We kwamen tot de vaststelling dat het om boommuggenstrontjesmos (Strangospora deplanata) ging. Die soort werd nooit eerder in ons land gezien.”

De benaming boommuggenstrontjesmos werd in maart dit jaar aan de pas ontdekte soort gegeven toen ze voor het eerst in Nederland opdook. Daar werd de soort aangetroffen in de Biesbosch, een nationaal park gelegen aan zoet water van de rivieren Maas en Rijn, op een jonge wilgentak. In de andere ons omringende landen is boommuggenstrontjes een zeer zeldzame soort en in Duitsland zelfs mogelijk verdwenen. De zwarte vruchtlichamen hebben slechts een diameter van 0,5 mm en zijn amper met het blote oog te zien.