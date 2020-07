Postbode dumpt 300 ‘Zemstenaars’ in container Stephanie Romans Robby Dierickx

03 juli 2020

19u27 0 Zemst Een postbode heeft 300 boekjes van het gratis lokaal maandblad De Zemstenaar in een container gegooid. Oud-burgemeester Bart Coopman, voorzitter van het blad, ging klagen bij de post. De verantwoordelijke postbode is volgens hem inmiddels ontslagen.

Een paar straten in Weerde hebben hun editie van het lokale blad De Zemstenaar niet gekregen. Meer dan 300 boekjes zijn in een afvalcontainer bij een plaatselijke handelaar. “De man die ze vond, wist dat ik verantwoordelijke ben bij het blad en belde me op”, zegt oud-burgemeester Bart Coopman.

Heel vervelend, vinden ze bij De Zemstenaar. De druk van 10.000 boekjes kost maandelijks 4000 euro. En daar komen nog 3000 euro postkosten bij. In die container lagen dus gemakkelijk honderden euro’s aan Zemstenaar. “Dat is ook niet leuk voor de adverteerders”, zegt Coopman.

Coopman ging de bladen ophalen en stapte er vandaag mee naar de post. “De teamleider heeft het probleem meteen aangepakt”, zegt hij. “De verantwoordelijke postbode is geïdentificeerd en inmiddels ontslagen.”

Maandag voorziet de post volgens Coopman een extra ronde om de overgebleven edities alsnog te bezorgen.