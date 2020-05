Poppen als partner, afstand bewaren en toch op zoek moeten naar een nieuw terrein voor judolessen MKV/MAC

21 mei 2020

17u50 4 Zemst Na tien weken hernam judoschool Yoshi-kan (Hofstade, Heist-op-den-Berg, Herselt, Haacht) de groepslessen, en omdat er niet met een een partner mag worden geoefend, vroegen lesgevers Karin Belmans en Koen Staquet aan de jongens en meisjes om zelf een sparringpartner in elkaar te knutselen. Het vinden van een sportterrein om de lessen te laten doorgaan was echter niet simpel. Ze zijn dan ook op zoek naar een nieuwe plek.

Toen ik gisteren naar huis reed, zakte de moed me in de schoenen Karen Belmans

Gisteren oefenden de drie groepen van de judoschool beurtelings op het provinciaal domein van Hofstade. Social distancing bleek geen punt met zoveel ruimte. “De meeste kinderen barstten van de energie en de poppen werd stevig aangepakt. Broertjes en zusjes lieten we eerst samen oefenen, maar daarvoor werden we door de parkwachter op de vingers getikt. Beetje gek, want de voorbije weken gaven we lessen via YouTube en konden leden van hetzelfde gezin probleemloos de technieken met elkaar oefenen”, zegt Karin Belmans.

Normaal trainen ze op het grasveld naast het zwembad als de sporthal niet vrij is. “Wij zijn dat gewoon en wilden daar graag lesgeven. Met een parking vlakbij zou het sleuren met materiaal meevallen, we zagen het helemaal zitten. Maar van Sport Vlaanderen mochten de openluchtlessen tijdens corona enkel op het provinciaal domein zelf doorgaan. Voor het stuk grasveld moeten we 8 euro per uur betalen, dus 48 euro per week.” Gisterenochtend ontving Karin al een factuur van 140 euro voor het gebruik van het stuk gras tot eind juni. “En dat terwijl ik nog geen seconde les had gegeven en de lessen bij slecht weer niet eens door kunnen gaan. Die poppen en handdoeken zouden er nogal uitzien!”, zegt Karin aangedaan. “Wij zijn dus op zoek naar een ander veld. Waar we gratis terechtkunnen en waar ze onze inzet met betrekking tot social distancing en dergelijke wél appreciëren. Toen ik gisteren naar huis reed zakte de moed me in de schoenen.”

De ouders waren in elk geval laaiend enthousiast. “Ik kreeg zoveel positieve reacties! Kippenvel kreeg ik ervan. De mama van Vince zei dat ze hem voor het eerst sinds de lockdown weer zo zag lachen. Anderen lieten weten dat het voor hun kinderen hét hoogtepunt van de week was.”

Veld gezocht

Enkele suggesties die al rezen bij sympathisanten zijn het terrein van de Chiro, de open ruimte rond het woon-zorgcentrum in Herent. Alle ideeën zijn welkom. “Het terrein moet wel bijna een voetbalveld groot zijn om de afstand tussen de kinderen te bewaren”, sluit Karin af.