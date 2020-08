Pop-up zomerbar ‘De Melkerij’ opent aan het gemeenschapscentrum JMBB RDK

08 augustus 2020

09u41 0 Zemst Ondanks deze atypische zomermaanden is Zemst in volle hittegolf een gezellig plekje rijker. De pop-up zomerbar ‘de Melkerij’ landde gisteren aan het gelijknamige gemeenschapscentrum.

Billie Bulent en partner Aline Lont hebben al jarenlang ervaring met pop-upconcepten in het Antwerpse, met o.a. Bocadero op de Rijnkaai en passages op OLT Rivierenhof en Rock Werchter. Nu trekt het team van Aline en Billie met hun traditionele familierecepten en wereldkeuken richting Zemst. De kerngedachte achter de bar: verfrissende drankjes en verrassende recepten in een aangename omgeving. Gisteren trokken de festiviteiten op gang met een dj en genoeg schaduwplekjes in de fleurige setting.

Zoals dat in 2020 gaat is reserveren wel nodig via Instagram of Facebook. De zomerbar opent de deueren nog tot 4 oktober van woensdag tot en met zaterdag.