Politie vat verdachten van diefstal uit voertuig RDK

04 juni 2019

16u19 3



Agenten van politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) hebben op donderdag 30 mei twee verdachten van een diefstal uit een voertuig gevat. Ze konden opgepakt worden in de buurt van het station van Weerde. De politie is echter op zoek naar informatie of beelden in het kader van verder onderzoek. Wie meer informatie heeft, mag dit melden via info@kastze.be. De twee mannen droegen een rugzak en verplaatsten zich met een verdacht voertuig.