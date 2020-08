Politie pakt man op die verlichting in voortuin vernielt: “Lampjes stoorden me” Robby Dierickx

12 augustus 2020

15u06 2 Zemst De lokale politie KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een man opgepakt nadat hij vernielingen in een voortuin aangebracht had. De verdachte verklaarde achteraf dat de lichtjes hem stoorden.

Omstreeks 3.30 uur werd de bewoner van een woning in de Schoolstraat in Zemst wakker toen hij gestommel in de voortuin hoorde. “Door de warmte sliep ik beneden in de zetel en zag ik hoe iemand onze lampjes op zonne-energie aan het stuktrappen was”, vertelt de bewoner. “Toen ik op hem begon te roepen, nam hij de benen. Daarop zette ik de achtervolging in, waarna ik hem uiteindelijk een fikse duw kon geven. Toen ik hem vroeg waarom hij de vernielingen aanbracht, zei hij dat de lampjes hem stoorden en dat ze kapot moesten. Vervolgens stapte hij stoïcijns weg.”

Psychiatrische problemen

De man besloot de vandaal met zijn wagen te achtervolgen, terwijl hij de politie verwittigde. Enkele agenten konden hem uiteindelijk oppakken in de Damstraat. “Het gaat om een man met wat psychiatrische problemen, die voor kleine feiten gekend is bij onze diensten”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen. “De voorbije dagen werden enkele gelijkaardige vernielingen aangebracht en diefstallen gepleegd in voortuinen in de omgeving. We zullen nu nagaan of die feiten aan dezelfde persoon gelinkt kunnen worden.”

Eerder dit jaar werden ook al drie Roemenen opgepakt nadat ze in heel wat tuinen bloembakken en beeldjes gestolen hadden.