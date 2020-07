Politie onderzoekt twee klachten over oudere exhibitionist in zwart fietstenue en dikke buik langs Zenne: “Bel 101 als u iets ziet” Stephanie Romans

02 juli 2020

20u10 0 Zemst De lokale politie onderzoekt twee klachten over een exhibitionist die gesignaleerd wordt op de fietsroute langs de Zenne. De afgelopen weken dienden twee vrouwen zich aan nadat een man in een zwart fietstenue zijn geslachtsdeel had getoond. Het is onduidelijk of het om dezelfde man gaat.

De eerste aangifte bij de politiezone Kastze (Kapelle-op-den-Bos, Steenokkerzeel, Zemst) kwam twee weken geleden binnen. Een vrouw verklaarde dat ze op de fietsroute langs de Zenne, tussen Zemst en Eppegem, een exhibitionist was tegengekomen. Volgens haar ging het om een oudere man van een jaar of 65, met een dikke buik. Hij droeg een zwart fietstenue.

Een week later kreeg de politie een tweede klacht. Een andere vrouw had een man in zwart fietstenue gezien. “Haar omschrijving leek op die uit de eerste klacht”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen. “Een zwaardere man, tussen de 60 en 70 jaar oud.”

Ik weet niet of hij echt iets kwaads in de zin had. Ik schrok op dat moment wel, maar achteraf twijfel ik: misschien was hij net klaar met plassen? Ik wil hem niet vals beschuldigen, dus ben niet naar de politie geweest Vrouw op Facebook

De tweede vrouw zag de man wel een heel eind verder dan de eerste dame die aangifte kwam doen. Zij zag de exhibitionist in Willebroek aan de Rupeldijk, tussen Heffen en het Zennegat. Dat is met de fiets al snel zo'n 13 kilometer van waar de eerste vrouw de man zag.

Getuigenissen

“Het klopt dat de beschrijvingen van de twee vrouwen erg op elkaar lijken”, zegt korpschef Van Steenbergen. “Toch hebben we weinig zekerheid dat het om dezelfde man gaat. Op basis van de omschrijving die we nu hebben, konden we de man nog niet identificeren.”

Op Facebook doken in dezelfde periode meer getuigenissen op van vrouwen die denken dat ze de man gezien hebben. Een jonge vrouw zegt dat ze in juni een verdachte man zag op het Zennepad. Ze fietste van het Vrijbroekpark richting Eppegem, toen ze tussen de put van Hombeek en de Lidl een oudere man met een dikke buik naast zijn fietst zag staan. Hij droeg een zwart tenue. “Ik weet niet of hij echt iets kwaads in de zin had. Ik schrok op dat moment wel, maar achteraf twijfel ik: misschien was hij net klaar met plassen? Ik wil hem niet vals beschuldigen, dus ben niet naar de politie geweest.” Nog een andere vrouw herkent in de omschrijving zelfs een man die ze drie jaar geleden tegenkwam langs het kanaal in Vilvoorde. Zij deed toen aangifte, maar weet niet of de man ooit is opgepakt.

Tijd van het jaar

De politie raadt mensen die een exhibitionist tegenkomen aan om meteen 101 te bellen. “We weten dat het in deze periode van het jaar weleens voorkomt”, zegt Van Steenbergen. “Maar de beste manier om een dader te betrappen is op heterdaad. Als je de 101 belt, hebben we de meeste kans. Dan komt er metéén een lokale ploeg.” Later aangifte doen bij de politie is niet verboden, maar verkleint wel de pakkans.

Nog een tip van de politie: let niet alleen op het uiterlijk van de exhibitionist. “Onthoud bijvoorbeeld het merk van de fiets van de dader", zegt de korpschef. “Daar kunnen wij vaak meer uit afleiden dan uit de omschrijving van de kleding.”



