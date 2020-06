Paviljoen Maria zoekt vrijwilligers met groene vingers Robby Dierickx

16 juni 2020

09u44 0 Zemst Paviljoen Maria in Zemst, een woonproject voor zes mensen met een lichte tot matige mentale beperking, zoekt vrijwilligers met groene vingers. Met subsidies van de Vlaamse Landmaatschappij werd de voorbije twee jaar een volkstuin uitgebouwd en die moet nu onderhouden worden.

In Paviljoen Maria leren de mensen met een beperking op hun eigen benen staan, met de nodige begeleiding en ondersteuning van professionals en vrijwilligers. Een bezigheid voor de bewoners is de volkstuin, die de voorbije jaren werd aangelegd met subsidies. Nu de tuin klaar is, start de zoektocht naar vrijwilligers om alles te onderhouden en samen met de bewoners te tuinieren.

Kandidaten zouden minstens één keer per week moeten komen helpen in de tuin. Wie graag een handje wil helpen, kan contact opnemen met de gemeentelijke medewerker Vrijwilligerswerking op 015/61.87.20 of via eline.guettard@zemst.be.