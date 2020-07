Oud-schepen Marcel Van Loock op 97-jarige leeftijd overleden Robby Dierickx

23 juli 2020

08u41 0 Zemst In woonzorgcentrum Releghem in Zemst is gewezen CD&V-schepen Marcel Van Loock zaterdag overleden. Van Loock werd 97 jaar oud.

De Elewijtenaar was voor de christendemocraten eerst gemeenteraadslid en de laatste zes jaar voor de gemeentefusie in de jaren 70 was hij schepen in de deelgemeente Elewijt. Na de gemeentefusie werd hij de eerste voorzitter van de COO, de voorganger van het OCMW. Naast zijn politieke loopbaan was Van Loock ook lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus in Elewijt, waar hij tussen 1936 en 2008 als actief muzikant fungeerde. In 2008 werd hij er tot eremuzikant benoemd.

De uitvaartplechtigheid vindt op zaterdag 25 juli om 11.30 uur in de kerk van Elewijt plaats. De plechtigheid zal conform de coronamaatregelen verlopen.