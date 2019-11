Oppositiepartijen gekant tegen belastingverhogingen rond bouwen Robby Dierickx

29 november 2019

13u30 1 Zemst Oppositiepartijen CD&V en Open Vld betreuren dat het Zemstse schepencollege een reeks belastingverhogingen op het gebied van bouwen goedkeurde. Zo moeten bewoners die hun woning willen omvormen tot flatgebouw plots een belasting betalen, terwijl de gemeente zelf verdichting aanmoedigt. Volgens schepen van Financiën Tim Borteel gaat het om kleine belastingverhogingen.

Het schepencollege voerde deze week enkele belastingverhogingen door op het afleveren van technische stukken zoals omgevings- en milieuvergunningen. Zo moeten mensen die een stedenbouwkundige aanvraag indienen voortaan 200 in plaats van gemiddeld 60 euro betalen. “We merken een tiental nieuwe belastingen in het reglement op en voor het overige worden tal van belastingen verdubbeld of verdriedubbeld in vergelijking met 2012”, klinkt het bij Open Vld en CD&V. Voormalig burgemeester Bart Coopman (CD&V) hekelt onder meer de belasting op het ombouwen van een woning tot meerdere woongelegenheden. “De meerderheid wil enerzijds de open ruimte vrijwaren en zet daarom vol in op verdichting in de dorpskernen, maar zet initiatiefnemers anderzijds een hak. Zij moeten per flat immers een belasting betalen. Voor de eerste flat is dat 2.500 euro, voor de tweede 2.000, de derde 1.700, enzovoort. In onze ogen is dit een domme maatregel, want op deze manier werk je de verdichting en het betaalbaar wonen tegen.”

IBA

Daarnaast keurde de meerderheid ook de verhoging van de jaarlijkse IBA-bijdrage met een coëfficiënt van 1,4 naar 2,4 goed. Die belasting moeten bewoners die niet aangesloten zijn op het rioleringsnet en die over een door de gemeente aangelegde Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater beschikken jaarlijks betalen. “Onbegrijpelijk”, vindt Luk Van Biesen (Open Vld). “Eerst verplicht de gemeente de bewoners om zo’n IBA te laten plaatsen, om er vervolgens een taks op in te voeren.”

Peanuts

“Voor de belastingaanpassingen hebben we een uitgebreide studie in onder meer ons omliggende gemeenten gehouden”, zegt schepen van Financiën Tim Borteel (sp.a). “Daaruit bleek dat we bij het afleveren van technische stukken zoals vergunningen vrij laag zaten qua belastingen. Bovendien komt er bij de aanvraag van zo’n vergunning ook heel wat werk voor ons personeel kijken. Bij de plaatsing van de IBA’s bleek dan weer dat de kosten voor zo’n IBA hoger liggen dan verwacht. Daarom hebben we besloten om die coëfficiënt van de bijdrage te verhogen, maar in de praktijk gaat het slechts om peanuts.”