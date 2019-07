Opnieuw taalinitiatieven voor jong en oud Robby Dierickx

13 juli 2019

08u42 0

Ook in het volgende schooljaar neemt het gemeentebestuur van Zemst verschillende initiatieven om inwoners Nederlands aan te leren. Zo wordt voor het derde jaar op een rij met een taalrugzak in het eerste leerjaar gewerkt. Elke week gaat die rugzak met een ander kindje mee naar huis. De taalrugzak bevat taalstimulerend materiaal om kindjes bij hun eerste stappen in het lezen en schrijven van het Nederlands extra te ondersteunen.

Daarnaast zijn er ook opnieuw taallessen Nederlands op vrijdagochtend. Van januari tot juni liep er immers een proefproject rond die taallessen en de evaluatie was positief. Vier enthousiaste en gemotiveerde lesgevers leerden anderstalige inwoners Nederlands en dat project krijgt nu een vervolg. De lessen zullen opnieuw op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in de polyvalente zaal van de bibliotheek gegeven worden. Inschrijven gebeurt via integratie@zemst.be. Er is voor twaalf personen plaats.