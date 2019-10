Opnieuw inbraak in Medi-Market SHVM

02 oktober 2019

16u47 0 Zemst In apothekerswinkel Medi-Market braken dieven in de nacht van dinsdag op woensdag voor de tweede keer in. Volgens de winkeluitbaatster gingen de dieven met niets aan de haal, “maar het geeft toch een vreemd gevoel”.

Twee dieven pleegden vannacht omstreeks 3 uur in apotheek Medi-Market, gelegen aan de Zemstbaan, een inbraak. Volgens een van de medewerkers werd de deur losjes uit het kader gehaald. Op die manier betreden de inbrekers de winkel en gingen ze zowel op het gelijkvloers als de bovenverdieping op zoek naar geld. “Maar de daders reden teleurgesteld weg, want er was geen geld aanwezig”, zegt de verkoopster. Het personeel is ervan overtuigd dat er niets meegenomen werd. “Toch blijft het een vreemd gevoel te weten dat er vannacht dieven aanwezig waren.”

Aangezien de deur niet stukgeslagen werd, kon deze terug geplaatst worden. De schade loopt wel op tot zo’n 2.000 euro. Het personeel bekijkt nu of er meer beveiligingsmogelijkheden zijn, waaronder het plaatsen van een rolluik.

Bewakingsbeelden

In de winkel zijn enkele camera’s aanwezig. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen hun bestelwagen parkeren en eerst naar chocoladewinkel Leonidas stappen. Na een mislukte inbraakpoging, zetten ze hun ronde verder richting de apotheek. De dieven waren volgens de uitbaatster snel weg doordat het alarm meteen begon te loeien.

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat de winkeliers aan de Zemstbaan slachtoffer worden van inbraken. Twee maanden geleden braken dieven in in brillenwinkel Pearle. En ook de apotheek kreeg twee jaar geleden te maken met een inbraak. Ook toen werd niets gestolen.

Woensdagmiddag deed de politie nog een sporenonderzoek. De winkel bleef de hele dag geopend.