Oplichters verkopen pralines van Dierenopvangcentrum Zemst in… Oost-Vlaamse Stekene en Machelen Robby Dierickx

17 maart 2020

09u22 7 Zemst Het Dierenopvangcentrum in Zemst waarschuwt inwoners van de Oost-Vlaamse gemeenten Machelen en Stekene voor oplichters die pralines van deur tot deur verkopen. “Wij hebben geen weet van pralines, dus laat je zeker niet vangen”, klinkt het in het dierenasiel.

“We kregen meldingen uit Stekene en Machelen, een deelgemeente van Zulte, dat men pralines verkoopt uit naam van ons dierenopvangcentrum”, zegt uitbater Ferry Heikoop. Opvallend: de afstand tussen het dierenopvangcentrum in de Zemstse deelgemeente Eppegem en Machelen bedraagt maar liefst 90 kilometer, tussen Eppegem en Stekene is dat 60 kilometer. “In die laatste gemeente schuimt men de huizen af, in Machelen probeert men zelfs rusthuisbewoners op te lichten.”

Politie verwittigen

Ferry Heikoop benadrukt dat het dierenopvangcentrum geen pralines verkoopt. “Staat er dus een verkoper in onze naam aan je deur, koop dan zeker niets”, waarschuwt hij. “We raden iedereen aan om onmiddellijk de politie te bellen wanneer de oplichters komen aanbellen. De lokale politiezones werden inmiddels op de hoogte gebracht van de wanpraktijken. Wie nog weet heeft van oplichters in andere gemeenten, mag ons contacteren via info@dierenopvangcentrumzemst.be.”